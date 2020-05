Unbekannte stehlen mehrere Hundert FFP2-Masken

Unbekannte haben mehrere Hundert FFP2-Masken aus einem Haus im Göttinger Ortsteil Grone gestohlen. Das berichtet die Polizei Göttingen in einer Pressemitteilung.

Demnach drangen die Diebe in der Nacht zu Samstag, 9. Mai, in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Straße An den Sültewiesen ein. Sie entwendeten mehrere Hundert FFP2-Masken. Nach derzeitigen Ermittlungen brachen die Unbekannten die Türverriegelung des Kellerabteils auf, in dem die Atemschutzmasken lagerten. Sie waren nach Angaben des Eigentümers zum Weiterverkauf bestimmt.

Die Schadenshöhe ist laut Polizei derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. POL