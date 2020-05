55-Jähriger randaliert selbst mit Gipsarm weiter

Gleich zwei Mal beschäftige ein 55-jähriger Mann aus Goslar am Freitag und Sonntag, 8. und 10. Mai, die Polizei in Goslar. Gegen 2:46 Uhr am Sonntagmorgen griffen die Beamten den Mann auf, nachdem er bereits am Freitagabend durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach sollte der Goslarer bereits am Freitag zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Eine Verletzung machte jedoch zunächst eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus notwendig, aus der er sich wenige Stunden später selbst entließ.

Mann schlägt mit Gipsarm weiter um sich

Am Sonntag sei der stark alkoholisierte Mann dann erneut in Erscheinung getreten, so die Polizei weiter – nun jedoch mit einem Gipsarm. Er wurde erneut in Gewahrsam genommen. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von knapp 2 Promille festgestellt.

Mit zunehmender Ausnüchterung zeigte er sich nach wie vor uneinsichtig und aggressiv. Bei dem Versuch der Beamten, eine Selbstverletzung in der Zelle zu vermeiden, schlug und trat der 55-Jährige um sich. Er wurde daraufhin erneut mit Hilfe des Rettungsdienstes ins Krankenhaus gebracht, da der schon verletzte Arm vermutlich weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde, so die Polizei. Der Mann wurde stationär behandelt. POL