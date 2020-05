Torfhaus: Zwei Brandbekämpfer verletzt, Ermittlungen laufen

Feuerwehrleute löschen am Sonntagmittag einen Brand in Torfhaus.

Torfhaus. Ermittler hoffen am Montag, 11. Mai, auf Erkenntnisse nach Feuer im Restaurant „Halali“ in Torfhaus. Das Lokal sollte am nächsten Tag wieder öffnen.

Nach dem Brand mit Millionenschaden in einem Restaurant im Touristenort Torfhaus im Oberharz hoffen die Ermittler am Montag auf neue Erkenntnisse. Bei dem Feuer entstand am Sonntag nach einer Schätzung ein Sachschaden von 2,5 bis 3 Millionen Euro (wir berichteten).

Das Restaurant „Halali“, das am Montag, 11. Mai, nach mehrwöchiger coronabedingter Schließung wieder öffnen sollte, war am Sonntagvormittag in Brand geraten. Etwa 90 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz, zwei von ihnen wurden verletzt.

Probleme bereitete der Feuerwehr nach Angaben von Kreisbrandmeister Uwe Fricke das schwer zu öffnende Blechdach des Gebäudekomplexes. Die Siedlung Torfhaus ist einer der Hauptorte des Harz-Tourismus, das am Sonntag zerstörte Restaurant „Halali“ war erst im Februar 2015 eröffnet worden.