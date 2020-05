Stand Sonntag: 127 Menschen sind an Corona erkrankt

Göttingen. Die Gesamtzahl liegt bei 822 Infektionen in Stadt und Kreis Göttingen. Die Kreisverwaltung bittet, sich weiter an die Abstandsregeln zu halten.

Aktuell sind 127 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen am Corona-Viruserkrankt, eine mehr als am Vortag. Das teilt der Landkreis am Sonntag, 10. Mai, um 16 Uhr mit. Die Gesamtzahl bestätigter Infizierter steigt um drei auf nun 822; davon sind 171 in der Stadt Göttingen gemeldet, 651 im weiteren Kreisgebiet.

629 Personen sind wieder von der Infektion genesen, zwei mehr als am Vortag. Es besteht jedoch unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus. In Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 sind dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen 66 Todesfälle gemeldet.



Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (7 / 4),

Gemeinde Bad Grund (45 / 6),

Stadt Bad Lauterberg im Harz (78 / 10),

Stadt Bad Sachsa (76 / 10),

Flecken Bovenden (8 / 3),

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 1),

Stadt Duderstadt (24 / 2),

Gemeinde Friedland (2 / 1),

Samtgemeinde Gieboldehausen (19 / 5),

Gemeinde Gleichen (6 / 0),

Stadt Göttingen (171 / 26),

Stadt Hann. Münden (16 / 1),

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 7),

Stadt Herzberg am Harz (204 / 26),

Stadt Osterode am Harz (92 / 23),

Samtgemeinde Radolfshausen (2 / 0),

Gemeinde Rosdorf (8 / 0),

Gemeinde Staufenberg (5 / 1),

Gemeinde Walkenried (4 / 1)

Landesverordnung

Die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln werden erneut gelockert. Die entsprechende Landesverordnung wurde in der Nacht zu Sonntag von Sozialministerin Carola Reimann unterschrieben, wird heute veröffentlicht und tritt am morgigen Montag in Kraft. Unverändert bleiben die wichtigsten Regeln: Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen; Minimierung des physischen Kontakts zu Menschen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören. Es ist nach wie vor untersagt, dass sich Gruppen beispielsweise zu Feiern oder zum Grillen treffen. Diese Regeln sind das einzig wirksame Mittel, um die Ausbreitung des Corona-Virus‘ auf niedrigem Niveau zu halten. Das teilt der Landkreis mit.

Die Kontaktbeschränkungen der vergangenen Wochen haben dazu beigetragen, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu reduzieren. Dieser Erfolg ist die Grundlage der nun verkündeten Lockerungen. Die schrittweise Lockerung der Beschränkungen ist kein Automatismus. Bund und Länder haben eine Alarmgrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen in einem Landkreis definiert. Für das Land Niedersachsen haben Landesregierung und Kommunen bereits deutlich gemacht, dass schon deutlich vor Erreichen dieser Alarmgrenze ein Einschreiten erforderlich ist, um die medizinische Versorgung von Covid-19-Erkrankten zu gewährleisten und die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter zu sichern.

Jede und Jeder ist nun gefordert, verantwortungsbewusst mit den Lockerungen umzugehen und die weiter bestehenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln einzuhalten. Erneute, konsequente Beschränkungen sind erforderlich, wenn die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich steigt. Sofern sie weiter sinkt, kann wahrscheinlich schon zum 25. Mai die nächste Änderung der Landesverordnung mit weiteren Lockerungen verkündet werden. Dies hat das Sozialministerium in einer heute versandten Presse-Info angekündigt.

Corona in Osterode – Ein Überblick:

