Sollen Bankkunden Masken tragen?

Kunden müssen eine Mund-Nase-Maske tragen, wenn sie ein Geschäft betreten, auf dem Wochenmarkt einkaufen oder etwa im Linienbus mitfahren. In den Banken in Niedersachsen gibt es hingegen keine generelle Maskenpflicht. Ein Grund ist, dass Maskenträger als Bankräuber angesehen werden könnten. Jedoch können die Geldinstitute Masken in ihren Einrichtungen vorschreiben.

Die Sparkasse Osterode am Harz setzt auf Mund-Nase-Masken, Kunden sollen sie in den Filialen tragen. Sie sollen damit ebenso geschützt werden wie die Mitarbeiter. Mit diesen sei im Vorfeld gesprochen worden, teilt die Sparkasse auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Die Mitarbeiter fühlen sich mit Masken wohler.“ Außerdem verdecke eine Mund-Nase-Masken nicht das ganze Gesicht des Besuchers wie es beispielsweise bei einem Motorradhelm der Fall ist. Der Kunde sei immer erkenntlich. Für Kunden, die vor dem Besuch einer Sparkassenfiliale nicht mit der Entscheidung des Hauses gerechnet oder einfach die Hinweisschilde r übersehen haben, liegen Einwegmasken bereit.

Die Sparkasse hat ihre Standorte untersucht, um dort die aktuellen Vorgaben zum Beispiel zu Abstandsregelung einhalten zu können. So befinden sich Aufkleber auf dem Boden, die auf die vorgegebenen Abstände zwischen den Menschen hinweisen. Es gibt teilweise auch kleine Standorte mit Selbstbedienung, in denen sich nur ein Kunde aufhalten darf.

Nach und nach sollen auch wieder persönliche Beratungen stattfinden, so die Sparkasse Osterode am Harz. In den dazu vorgesehenen Büros werden Tröpfchenschutzwände aufgestellt, zudem wird darauf geachtet, dass die Büros gelüftet werden können – Fenster, die geöffnet werden können, sind in einer Band nicht unbedingt die Regel.

Auf Standorte konzentriert

Die Volksbank im Harz nutzt hingegen die Ausnahmeregelung, dass Mund-Nase-Masken nicht in Banken getragen werden müssen: Mitarbeiter und Kunden können sie aufsetzen, müssen es aber nicht. Jedoch muss der vorgeschriebene 1,5-Meter-Abstand in den Filialen eingehalten werden.

Die Volksbank hat sich wegen der Corona-Krise auf drei ihrer Standorte konzentriert: in Osterode, Bad Lauterberg und Clausthal-Zellerfeld. Die SB-Bereiche in allen Zweigstellen sind aber weiterhin geöffnet, Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker also benutzbar.

Auch Beratungsgespräche finden wieder statt – und zwar so, wie sich der Kunde am wohlsten fühlt. Sie können nur mit Spuckschutz stattfinden, es können aber auch Mund-Nase-Masken vom Kunden und dem Mitarbeiter getragen werden, teilt die Volksbank im Harz auf Nachfrage mit. Die Masken seien auch vorrätig.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort