Augenzeugen: Täter war konzentriert und entschlossen

Im Prozess um den zweifachen Frauenmord in Grone haben am Freitag vor dem Landgericht Göttingen zwei Augenzeugen des Verbrechens ausgesagt. Eine Zeugin, eine 65-jährige Frau aus Göttingen, tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Sie hatte damals versucht, den Angeklagten wegzuziehen, als dieser auf offener Straße auf seine Ex-Partnerin einstach. Aufgrund der Dramatik der Ereignisse habe sie erst später bemerkt, dass sie dabei am Arm verletzt worden war. „Ich war so voller Adrenalin, dass ich keinerlei Schmerzen gespürt habe“, sagte sie.

In dem Prozess muss sich der 53-jährige Frank N. wegen zweifachen Mordes und zweifacher gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mehrfach vorbestraften Angeklagten vor, am 26. September 2019 seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und in Brand gesetzt zu haben. Anschließend habe er sie durch zahlreiche Messerstiche so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort verstarb. Als eine Kollegin der 44-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, habe er auch diese angegriffen. Die 57-Jährige verstarb später im Krankenhaus. Täter wirkte konzentriert und entschlossen Die 65-Jährige war damals mit dem Rad unterwegs, als ihr an einem Briefkasten nahe der Apotheke ein Mann und eine Frau auffielen. Im nächsten Moment habe die Frau in Flammen gestanden und sei weggerannt. Kurz darauf sei eine Mitarbeiterin aus der Apotheke gekommen und habe gerufen: „Zieh die brennende Jacke aus!“ Die brennende Frau habe dann die Jacke ausgezogen und mit den Händen die Flammen auf ihrer Hose ausgeschlagen.