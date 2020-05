Goslar. Der oder die unbekannten Täter flohen nach dem Angriff in Goslar mit dem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

30-Jähriger durch Stich in den Bauch verletzt

Ein 30-jähriger Mann wurde von Unbekannten mit einer Stichwaffe angegriffen und im Bauch verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach kam es aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen, 7. Mai, gegen 1.30 Uhr, zu der Attacke. Das spätere Opfer hielt sich laut Polizei mit einem Begleiter vor dem Kiosk Zino’s No. 2 in der Klubgartenstraße auf, als ein oder mehrere Pkw dort hielten. Die Polizei geht aktuell von zwei unbekannten Tätern aus.

Nachdem sich der 30-Jährige zu diesem Fahrzeug begeben hatte, stieg eine Person aus und verletzte ihn offenbar mit einem Messer im Bauchbereich. Der Täter stieg anschließend und floh in unbekannte Richtung entfernte.

Der Verletzte und sein Begleiter gingen zunächst in Richtung Stephanikirche ohne Polizei und Notruf zu rufen. Erst hier, knapp dreißig Minuten nach der Tat, wurde ein Notruf abgesetzt.

Der Notarzt stellte bei dem Verletzten eine Stichverletzung im Unterbauch fest, woraufhin der Goslarer mit dem Rettungswagen ins Goslarer Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt.

Die Polizei Goslar ermittelt und bittet Personen, die Zeugen des Vorfalls in der Klubgartenstraße waren oder am Ort des Geschehens oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden. POL