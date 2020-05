Männer klauen Waschmittel und flüchten betrunken auf Fahrrädern

Nörten-Hardenberg. Mit 3,5 und 4,7 Promille, dafür aber ohne Waschmittel für 11 Euro verbrachten zwei junge Männer die Nacht in den Zellen der Polizei. Das war passiert.

Am Mittwochabend kam es in Nörten-Hardenberg zu einem Ladendiebstahl. Davon berichtet die Polizei.

Eine Kundin des Drogeriemarktes in der Göttinger Straße hatte demnach gegen 19.20 Uhr zwei junge Männer bei dem Diebstahl beobachtet. Die beiden Beschuldigten im Alter von 24 und 22 Jahren waren bereits zuvor durch ihr unangemessenes Verhalten aufgefallen. Aus den Außenauslagen der Drogerie entwendeten sie schließlich Waschmittel im Wert von etwa 11 Euro. Dann flüchteten sie auf Fahrrädern in Richtung Hannoversche Straße.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Männer in der Industriestraße gestellt werden. Atemalkoholkontrollen ergaben Werte von 3,51 Promille beziehungsweise 4,76 Promille. Die beiden Beschuldigten verbrachten die Nacht in Gewahrsamszellen der Northeimer Polizei. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, so die Polizei. pol