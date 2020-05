Robert Koch – wie ein Harzer die Welt der Medizin veränderte

Das Robert Koch-Institut, die selbstständige deutsche Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten in Berlin, ist momentan in aller Munde. Als Einrichtung der öffentlichen Gesundheitspflege hat es die Gesundheit der Gesamtbevölkerung im Blick und ist eine zentrale Forschungseinrichtung der Bundesrepublik. Derzeit erfasst das RKI kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage, bewertet alle Informationen, schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein und stellt Empfehlungen für die Fachöffentlichkeit zur Verfügung. Wer aber war eigentlich der Namensgeber dieses Instituts, wer war dieser Robert Koch?

Eines vorweg: Das gesamte Wirken Kochs in einem Zeitungsartikel zusammenzufassen, ist im Prinzip zum Scheitern verurteilt. Zu umfangreich gestaltet sich das Werk des Mediziners, Mikrobiologen und Hygienikers. Koch war einer der einflussreichsten Forscher seiner Zeit und prägend für einen ganzen Forschungszweig, zugleich aber auch für Fehlschläge und durchaus strittige Methoden bekannt.

Geboren in Clausthal als drittes von 13 Kindern

Geboren wurde Heinrich Hermann Robert Koch, so sein vollständiger Name, am 11. Dezember 1843 als drittes von 13 Kindern des Steigers und späteren Geheimen Bergrats Hermann Koch und seiner Frau Mathilde in Clausthal im Oberharz. Seine Jugend verlief vergleichsweise unauffällig. Bei seinen älteren Geschwistern schaute sich der junge Koch bereits früh das Lesen und Schreiben ab. Viel Einfluss scheinen sein Großvater und Onkel gehabt zu haben, die ihm noch als Kind mit dem Mikroskop vertraut machten. Am humanistischen Gymnasium in Clausthal, das später nach ihm benannt wurde, legte Koch 1862 sein Abitur ab.

Robert Koch und Ehefrau Hedwig in Japan, 1908. Foto: Robert Koch-Institut / RKI

Im Anschluss studierte Robert Koch in Göttingen zunächst ein Semester Naturwissenschaften, dann Medizin. In der Unistadt ist heute eine Straße nach ihm benannt. 1866 schloss er das Studium mit der Promotion ab. kurz darauf bestand er das Staatsexamen in Hannover. 1867 heiratete er seine Jugendfreundin Emmy Fraatz. Über mehrere Stationen, unter anderem als Doktor in Langenhagen und als Lazarettarzt im Deutsch-Französischen Krieg, trat er 1872 eine Stelle als Kreisphysikus in Wollstein (heute Wolsztyn in Polen) an – bis hierhin ein wohl recht normaler Lebensweg.

Erste große Entdeckung

In der Provinz Posen begann Robert Koch, den Milzbrand zu erforschen: Die Krankheit forderte bei Menschen und Tieren rund um Wollstein immer wieder Todesopfer – ihre Ursache lag jedoch völlig im Dunkeln. 1876 wies Koch schließlich nach, dass Milzbrand von einem einzigen Erreger ausgelöst wird. Er entdeckte auch die Ruheform des Erregers, Milzbrandsporen, und erklärte so die bis dahin unverstandene Infektionskette und die hohe Widerstandsfähigkeit des Bakteriums. Damit hatte der Clausthaler als erster nachgewiesen, dass ein Mikroorganismus die Ursache für eine Infektionskrankheit ist. Der Entdecker des Milzbranderregers, wie oft behauptet, ist Koch allerdings nicht. Dies gelang bereits 1849 dem deutschen Arzt Aloys Pollender.

Von Wollstein aus zog Robert Koch mit Frau Emmy und Tochter Gertrud zunächst nach Breslau, bevor er 1880 an das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin berufen wurde. Hier baute er die bakteriologische Methodik aus, die für die Erforschung von Infektionskrankheiten ebenso nützlich war wie für die Entwicklung von gezielten Gegenmaßnahmen, etwa Desinfektionsverfahren.

Robert Koch erlangt Weltruhm

Am 24. März 1882 verkündete Koch am Berliner Institut für Physiologie die Entdeckung des Tuberkulose-Erregers – sein Vortrag über die „Ätiologie der Tuberkulose” machte ihn schlagartig weltberühmt. Die Tuberkulose hatte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer Volkskrankheit entwickelt. Etwa ein Siebtel der Bevölkerung im Deutschen Reich starb damals an der so genannten Weißen Pest, Ursache und Verbreitungswege der Krankheit waren lange unklar. Koch zeigte nun, dass Tuberkulose durch Tuberkelbazillen ausgelöst wird. Um diese aufspüren zu können, waren spezielle Nährböden, neue Kulturbedingungen und spezifische Färbetechniken notwendig. Für die Entdeckung der Tuberkulose-Bazillen erhielt er 1905 den Nobelpreis für Medizin.

Die Robert Koch verliehene Nobelurkunde. Foto: Andrea Schnartendorff / RKI

Wie viele Wissenschaftler seiner Zeit erforschte Robert Koch auch die Cholera. Unter anderem reiste er Ende 1883 mit einem Forscherteam nach Kalkutta in Indien, um die Krankheit während eines Ausbruchs zu untersuchen. Anfang 1884 gelang es ihm dort, das Bakterium Vibrio Cholerae zu identifizieren. In den folgenden Jahren unternahm der Harzer etliche Auslandsreisen, bei denen er seine Forschungen vorantrieb. So ging für ihn in gewisser Weise auch ein Kindheitstraum in Erfüllung, als Naturforscher um die Welt zu reisen.

1885 gründete die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität das Hygienische Institut und berief Koch als ersten Ordentlichen Professor für Hygiene zum Direktor. Hier baute er die neue wissenschaftliche Disziplin der Bakteriologie weiter aus, die Zahl der Mitarbeiter und Schüler mehrte sich.

Beruflicher und privater Tiefschlag

Das Jahr 1890 sollte für den ambitionierten Forscher jedoch einen Tiefpunkt bringen – beruflicher wie privater Natur. So ließ sich Koch, für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich, von seiner Frau Emmy scheiden. Als verheerend erwies sich aber ein beruflicher Fehlschlag: der Tuberkulin-Skandal. Auf dem „Zehnten Internationalen Medizinischen Kongress“ in Berlin stellte Koch ein Tuberkulose-Heilmittel vor, das er Tuberkulin nannte. Getestet hatte er das Mittel unter anderem an seiner Geliebten und späteren zweiten Ehefrau, der damals 17-jährigen Hedwig Freiberg.

Die Öffentlichkeit nahm die Nachricht euphorisch auf und Koch wurde zunächst gefeiert. Nach anfänglichen Berichten über erfolgreiche Behandlungen häuften sich jedoch Nachrichten von Todesfällen. Koch sah sich gezwungen, die Zusammensetzung seines Geheimmittels aufzudecken, wobei sich herausstellte, dass er selbst nicht zu 100 Prozent wusste, was es enthielt – die Zusammensetzung variierte je nach Herstellung etwas. Von der Wirksamkeit blieb er selber aber überzeugt. Eine weiterentwickelte Form des Tuberkulin wird heutzutage noch immer eingesetzt, um eine Tuberkulose-Infektion zu diagnostizieren.

Leitung eines eigenen Instituts

Kochs Ruf litt unter dem Skandal, eine Forschungsreise nach Ägypten wirkte fast wie eine Flucht. Seine wissenschaftlichen Leistungen und die zunehmende Bedeutung der Bakteriologie veranlassten die preußische Regierung dennoch, ein eigenes Forschungsinstitut für Robert Koch zu errichten. Am 1. Juli 1891 wurde das „Königlich Preußische Institut für Infektionskrankheiten“ in Berlin eröffnet, das jetzige Robert Koch-Institut, dessen Leitung der Harzer bis 1904 inne hatte. Das Institut zählte zu den ersten biomedizinischen Forschungsinstituten weltweit.

Koch selbst verbrachte in den Folgejahren viel Zeit auf Expedition. Er widmete sich zunächst Tierseuchen im südlichen Afrika und wurde nach einem Pestausbruch nach Indien berufen. Später untersuchte er Tropenkrankheiten bei Menschen, deren Über­tra­gungs­wege noch nicht bekannt waren – vor allem Malaria und die Schlafkrankheit. 1906 wurde Koch nach Ostafrika entsandt, um Therapiemöglichkeiten gegen die Schlafkrankheit auszuloten. Durch den Einsatz von Atoxyl, einer arsenhaltigen Arznei, konnte er anfangs Erfolge bei der Behandlung erzielen. Bei vielen Betroffenen kam es jedoch zu Schmerzen und Koliken, manche erblindeten und starben – das dunkelste Kapitel seiner Laufbahn.

Anfang April 1910 erlitt Robert Koch einen schweren Herzanfall. Während eines darauffolgenden Kuraufenthaltes starb er am 27. Mai 1910 in Baden-Baden. Die Urne mit der Asche wurde am 4. Dezember in einem eigens errichteten Mausoleum in seinem Institut beigesetzt.