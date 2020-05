Stand Sonntag: 802 Infektionen in Stadt und Kreis Göttingen

Aktuell sind 184 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen am neuartigen Coronavirus erkrankt (Stand Sonntag, 3. Mai, um 17.20 Uhr). Das sind 14 weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der bestätigten Infizierten liegt zum Vortag unverändert bei 802 Infizierten. Davon sind 165 in der Stadt Göttingen gemeldet, 637 im Landkreis. 557 Personen sind inzwischen wieder von der Infektion genesen, 13 mehr als am Vortag. Das teilt der Landkreis mit.

Das Corona-Geschehen in Stadt und Landkreis Göttingen ist Teil einer weltweiten Pandemie. Es besteht unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus. In Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 wurde dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen ein weiterer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf gesamt 61.

Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden

Flecken Adelebsen 6

Gemeinde Bad Grund 45

Stadt Bad Lauterberg im Harz 77

Stadt Bad Sachsa 74

Flecken Bovenden 7

Samtgemeinde Dransfeld 12

Stadt Duderstadt 24

Gemeinde Friedland 2

Samtgemeinde Gieboldehausen 19

Gemeinde Gleichen 6

Stadt Hann. Münden 16

Samtgemeinde Hattorf und Stadt Herzberg 242

Stadt Osterode am Harz 88

Samtgemeinde Radolfshausen 2

Gemeinde Rosdorf 8

Gemeinde Staufenberg 5

Gemeinde Walkenried 4

Schulstart der Viertklässler

Am Montag, 4. Mai, beginnt für die Schüler der vierten Klassen wieder der Unterricht. Zu beachten ist, dass auch für sie in der Stadt und im Landkreis Göttingen die Pflicht besteht, Mund und Nase zu bedecken. Das gilt auf Schulgrundstücken und in Schulgebäuden außerhalb von Unterrichts- und Verwaltungsräumen, also auf den Fluren, auf dem Schulhof und überall dort, wo der Mindestabstand nicht immer einzuhalten ist.

Überblick – die Situation vor Ort:

https://www.harzkurier.de/lokales/osterode/article228710641/Corona-in-Osterode-Ein-Ueberblick-ueber-die-Situation-vor-Ort.html