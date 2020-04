Mann sticht 23-Jährigem mit Messer in den Kopf

Aus noch nicht geklärten Umständen kam es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr vor einem Wohnhauses im Seesener Stadtgebiet zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf wurde ein 23-Jähriger aus Springe geschlagen und zudem mit einem Messer in den Kopf gestochen. Der 23-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt.

Im Rahmen der unmittelbar nach Bekanntwerden der Straftat eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte im Oberharz ein verdächtiger Pkw festgestellt werden. Die vier Insassen wurden als Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich darüber hinaus Hinweise auf eine weitere tatbeteiligte Person, die am Mittwochnachmittag in Bad Harzburg unter Beteiligung von Spezialkräften aus Braunschweig festgenommen wurde. Darüber hinaus kamen am Mittwoch am Wohnort der Familie des Opfers zahlreiche Personen zusammen. Die Polizei löste die Ansammlung unter starkem Kräfteeinsatz auf. Die Ermittlungen dauern an.