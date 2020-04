Autofahrer mit drei Promille verletzt 41-Jährige bei Unfall

Göttingen. Zwei Autos stießen frontal in Göttingen zusammen. Der Unfallverursacher war betrunken.

Verletzt wurde eine 41-jährige Frau bei einem Autounfall in Göttingen. Das Auto eines anscheinend erheblich alkoholisierten Mannes kollidierte frontal mit ihrem Wagen. Bei dem 29-Jährigen wurde anschließend ein Alkoholwert von drei Promille festgestellt, wie die Polizei berichtet.

Demnach fuhr der 29-Jährige aus der Gemeinde Gleichen am Mittwoch, 29. April, gegen 13.10 Uhr auf der Straße Nikolausberger Weg in Richtung Innenstadt, als er kurz hinter dem Abzweig Am Klausberge nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet dann nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Wagen der 41-jährigen aus Duderstadt. Sie wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

10.000 Euro Sachschaden durch Unfall

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von drei Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen den jungen Mann wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro. POL