Abstand halten: Kreistag Göttingen berät stark verkleinert

Die Covid-19-Pandemie bestimmt auch die politische Arbeit im Landkreis Göttingen nachhaltig. Zahlreiche Sitzungen und Ausschüsse wurden überall ausgesetzt, so langsam aber etablieren sich wieder die kommunalpolitischen Aktivitäten und leiten eine allmähliche Normalisierung der Abläufe ein.

Am Mittwoch, 29. April, kam im Ratssaal in Göttingen der Kreistag zusammen, unter strikter Berücksichtigung der besonderen Situation. In Absprache mit den Fraktionen wurde die Zahl der sonst 73 Abgeordneten inklusive Landrat Bernhard Reuter auf 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt, um die Abstandsregelungen einhalten zu können. Die Beschlussfähigkeit wurde gesichert, die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag widergespiegelt.

Auch der Platz für die Zuhörer wurde angesichts der Ausnahmesituation eingeschränkt, vergeben wurden Platzkarten. Entsprechend der jüngsten Allgemeinverfügung herrschte Maskenpflicht für alle Anwesenden. Geeinigt hatte man sich im Vorfeld darauf, die Sitzung ohne lange Debatten durchzuführen, Eilanträge, die die Fraktionen vorgesehen hatten, wurden wegen der Mehrheitsverhältnisse zunächst zurückgestellt.

Schutzgebiet Hainholz

Thema auf der für den Kreistag ungewöhnlich überschaubaren Tagesordnung war das Naturschutzgebiet „Gipskarstlandschaft Hainholz“ (FFH-Gebiet 133) mit Wertung der Anregungen und Bedenken sowie der entsprechenden Beschlüsse. Wichtigste Änderungen betrafen die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) und die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), die in die Erhaltungsziele aufgenommen werden.

Die Arten wurden im November des Jahres zum FFH Gebiet hinzugefügt. Das bereits bestehende Betretungsverbot der Jettenhöhle als Rückzugsort der Gattungen wird nun gesondert bei den Verbotstatbeständen aufgeführt. Als Winterquartiere suchen die Fledermäuse unterirdische Hohlräume wie beispielsweise Höhlen oder Stollen auf. Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Naturschutzgebiet „Gipskarstlandschaft Hainholz“ wurde beschlossen. Ferner ging es um die Entsendung der Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Göttingen anlässlich der Zusammenlegung der Sparkasse Göttingen und der Kreis- und Stadtsparkasse Münden.

Dr. Joachim Bons rückt als neuer Linker Kreistagsabgeordneter für den kürzlich verstorbenen Kreistagsabgeordneten Konrad Kelm nach und wird in Zukunft die Kreistagsgruppe Linke/Piraten/Partei+ vor allem im Sozialausschuss vertreten. Dr. Bons ist auch Sprecher des OV Göttingen von DIE LINKE.

Am Montag, 25. Mai, tagt dann der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Bauen, Planen und Energie um 15 Uhr im Sitzungssaal Burg, Bürgerstraße 64, und am Donnerstag, 28. Mai, der Ausschuss für Finanzen und öffentliche Einrichtungen um 16 Uhr an gleicher Stelle.