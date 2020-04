Seit Montag gilt in Niedersachsen eine Maskenpflicht im Einzelhandel sowie im öffentlichen Personennahverkehr. Wie sieht es aber im Auto aus?

Laut Straßenverkehrsordnung darf das Gesicht des Fahrers beim Autofahren nicht verhüllt werden. Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, informiert im Interview über die rechtliche Lage.

Ist es während der Corona-Krise zulässig, wenn Autofahrer mit Masken vor dem Gesicht hinterm Steuer sitzen?

Auch wenn seit 2017 ein sogenanntes Gesichtsverhüllung- und -verdeckungsverbot für Kraftfahrzeugführer eingeführt wurde, werden meine Kolleginnen und Kollegen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem entsprechenden Fingerspitzengefühl im Rahmen einer Verkehrskontrolle tätig werden. Die Mund-Nasen-Masken verdecken allerdings einen großen Bereich des Gesichts, was insbesondere bei selbstgefertigten Masken oft festzustellen ist. Außerdem sollte jeder Pkw-Fahrer darauf achten, dass weder seine Sicht noch das Gehör und die Bewegungsfreiheit durch die Schutzmaske beeinträchtigt werden.



Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke. Foto: Polizei

Bitte denken Sie daran, dass es bei einem Verkehrsunfall unter anderem zu Leistungskürzungen der Kfz-Versicherung kommen könnte. In der Straßenverkehrsordnung steht: Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist.

Verstöße gegen diese Bestimmung können mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro geahndet werden. Grundsätzlich ist es ohnehin nur dann sinnvoll einen Mundschutz im Pkw zu tragen, wenn in diesem mehr als eine Person – und/oder weitere Personen nicht aus dem eigenen Hausstand – unterwegs sind.

In den Fällen, in denen der Fahrer durch das Tragen einer Mund-Nasen-Maske nicht erkennbar ist, aber dennoch das Tragen erforderlich ist, werden meine Kolleginnen und Kollegen vom Opportunitätsprinzip Gebrauch machen – das heißt von einer Verfolgung der Ordnungswidrigkeit absehen.

Diese Vorschrift soll die geschlechtsneutrale Erkennbarkeit der das Kraftfahrzeug führenden Personen während der Verkehrsteilnahme und eine möglichst lückenlose automatisierte Verkehrsüberwachung ermöglichen. Aus dem Grund ist die Erkennbarkeit der wesentlichen Gesichtszüge der Fahrer, wie die Augen-, Nasen- und Mundpartie, zu gewährleisten. Ist der Fahrer oder die Fahrerin eines Kraftfahrzeugs aufgrund einer getragenen Mund-Nasen-Maske nach einer vorausgegangen Ordnungswidrigkeit nicht erkennbar, droht dem Fahrzeughalter eine Fahrtenbuchauflage, sofern das Tragen der Maske nicht erforderlich war. Näheres hierzu ist in der Straßenverkehrszulassungsordnung geregelt. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer liegt den Mitarbeitern der Polizeiinspektion Göttingen am Herzen.

Deswegen appelliere ich, dass jeder seine Fahrtüchtigkeit kritisch beurteilen sollte, bevor er sich hinters Lenkrad setzt. Schließlich könnten etwa Medikamenteneinnahme und Krankheitssymptome von Covid-19 die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen.

Wie ist es speziell bei Taxi-Fahrern geregelt?

Es ist nur sinnvoll eine Mund-Nasen-Maske in einem Pkw zu tragen, wenn sich mehrere – nicht zu einem Hausstand gehörende Personen – in diesem befinden. Aktuell gilt dies insbesondere für Taxifahrer.