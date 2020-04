67-Jährige prallt mit Radfahrer zusammen, wird schwer verletzt

Göttingen. Eine Frau wurde von einem Fahrradfahrer in der Göttinger Innenstadt angefahren. Beide stürzten, sie wurde am Kopf verletzt.

Schwer verletzt wurde einen 67-jährige Frau am Mittwochmittag, 29. April, beim Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer in der Göttinger Innenstadt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach wurde die Fußgängerin gegen 11.55 Uhr von einem 54-jährigen Göttinger auf seinem Fahrrad erfasst, als sie die Zindelstraße in Höhe der dortigen Bushaltestelle überquerte. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei laut Polizei noch unklar. Der Radfahrer soll noch versucht haben, der Frau auszuweichen, doch ohne Erfolg. Beide stürzten auf die Straße.

Dabei wurde die 67-jährige Frau am Kopf schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. POL