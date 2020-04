Macheten-Angreifer bleibt unbestimmte Zeit in Psychiatrie

Im Prozess um eine blutige Gewaltattacke mit einer Machete hat das Landgericht Göttingen am Dienstag entschieden, dass der Angreifer auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht bleibt. Der 32-jährige Beschuldigte stelle aufgrund einer psychischen Erkrankung eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, sagte der Vorsitzende Richter Tobias Jakubetz. Derzeit könne niemand sagen, wie lange es dauern werde, bis er wieder entlassen werden könne.

Das Gericht folgte mit seiner Entscheidung den gleich lautenden Anträgen der Staatsanwaltschaft sowie der Nebenkläger und der Verteidigung. Zuvor hatte ein psychiatrischer Gutachter erläutert, dass der Beschuldigte zur Tatzeit an einer schizophrenen Psychose gelitten habe und daher schuldunfähig gewesen sei. Der 32-Jährige hatte gestanden, im vergangenen August seinen 62-jährigen Vater in der elterlichen Wohnung in Göttingen mit einer Machete angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Einige Tage zuvor hatte er im Bistro der Göttinger Universitätsmedizin (UMG) mit einer Metallstange randaliert und mehrere Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verletzt (wir berichteten).

Tragödie betrifft die ganze Familie

Dieser Fall sei eine Tragödie, sagte der Vorsitzende Richter: „Ein eigentlich sensibler, intelligenter, höflicher junger Mann, der in einer akuten Psychose seinen Vater fast tötet und ihn dauerhaft entstellt.“ Diese Tragödie habe die ganze Familie getroffen und dazu geführt, dass seine Angehörigen den Kontakt zu ihm abgebrochen hätten.

Nach Erkenntnissen des Gerichts hatte der 32-Jährige erstmals 2016 Kontakt zur Psychiatrie gehabt. Damals seien die Mediziner noch von einer depressiven Episode ausgegangen, vermutlich habe es sich jedoch um den Beginn einer sich ausbildenden Schizophrenie gehandelt, sagte Jakubetz. Die instabile psychische Situation habe sich im vergangenen Sommer verstärkt. Der 32-Jährige war damals als Spüler in der UMG-Gastronomie tätig gewesen. Nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit einem Kollegen gekommen war, wurde ihm gekündigt.

Der 32-Jährige habe zudem einer Mitarbeiterin über Facebook „unflätige Nachrichten“ geschickt, sagte der Richter. Zu der Zeit habe es angefangen, dass der Beschuldigte Stimmen gehört habe. Er habe sich mit Religion und der Bibel beschäftigt und geglaubt, ein „apokalyptischer Reiter“ zu sein. In dieser Verfassung sei es zu dem Vorfall im UMG-Bistro gekommen. Der 32-Jährige habe sich regelrecht gefreut, als drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auftauchten und er sich „nun in den Kampf begeben konnte“.

Mehrere Menschen im Vorfeld der Tat verletzt

Die Mitarbeiter erlitten durch seine massiven Attacken teilweise schwere Verletzungen. Einer von ihnen sei dauerhaft geschädigt, sagte Jakubetz. Danach sei das Denken des Beschuldigten zunehmend um den Vater gekreist, der zum „personifizierten Bösen“ geworden sei, sagte Jakubetz. Die Stimmen hätten ihm gesagt, dass er diesen töten solle. Am Tattag habe der 32-Jährige in einem Geschäft in der Göttinger Innenstadt eine Machete mit einer 47 Zentimeter langen Klinge gekauft und sei damit erst zum Imbiss seines Vaters gegangen. Als er diesen dort nicht antraf, habe er sich zu dessen Wohnung aufgemacht. Dort habe er die Tür „martialisch eingeschlagen und eingetreten“ und ohne weiteres Zögern seinen Vater angegriffen.

Der 62-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, so dass er heute ein Pflegefall ist. Nach Angaben des psychiatrischen Gutachters hatten die Wahnvorstellungen noch einige Zeit angedauert. Inzwischen habe die medikamentöse Behandlung gut angeschlagen. Gleichwohl sei eine weitere Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erforderlich, da sonst die Gefahr bestehe, dass er die Medikamente absetze und die Erkrankung wieder hervorbreche.