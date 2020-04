Corona-Forscher verteidigt seine Heinsberg-Studie

Der Virologe Hendrik Streeck ist derzeit in den meisten Talkshows im deutschen Fernsehen zu sehen. Befragt wird er zu den Ergebnissen einer Studie, die er geleitet hat. Sein Team untersuchte die Einwohner von Heinsberg, dem Ort, in dem sehr viele ganz früh in der Corona-Krise infizierte Menschen wohnen. Für ein Zwischenergebnis musste Streeck viel Kritik einstecken. In dieser Woche will er gemeinsam mit den beteiligten Wissenschaftlern das Endergebnis vorstellen. Vorab hat der Wissenschaftler, der in Herberhausen aufgewachsen ist, über die Studie, die turbulente Zeit und seine Jugend in Göttingen gesprochen.

Armin Laschet (CDU, rechts), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Hendrik Streeck (links) auf dem Weg zu einer Pressekonferenz der Landesregierung, bei der die Zwischenergebnisse des Forschungsprojekts „Covid-19 Case-Cluster-Study“ präsentiert wurden. Foto: Federico Gambarini / dpa

Streeck leitet das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Bonn, das er im Oktober 2019 übernahm. Das Corona-Virus habe ihn mitten in der Vorstellungsrunde bei den Kollegen überrascht, sagt Streeck, der vor sich vor allem in der HIV-Forschung einen Namen gemacht hat. Für Aufsehen sorgte seine Heinsberg-Studie, von der es bislang lediglich einen Zwischenbericht gibt. „Wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag“ soll der Abschlussbericht der Studie erscheinen, sagt Streeck im Telefongespräch. Von verschiedener Seite sei ihm geraten worden, sich wegzuducken. Doch der 42-Jährige hat den anderen Weg gewählt und ist „in die Offensive gegangen“. Das Endergebnis belege, dass es „eine wichtige und spannende Studie ist – und es zeigt, dass wir richtig liegen“.

Sie könne erst in der kommenden Woche veröffentlicht werden, weil „es Zeit braucht, sie verständlich aufzubereiten“. Mehrfach müsse sie durchgerechnet und das Manuskript geschrieben und abgestimmt werden. Dann werde es auf einen Preprint-Server hochgeladen und in einer Art klassischer Vorlesung gestreamt.

Er sei überzeugt von den Daten, „sie sind bestätigt“, erklärt Streeck schon vorab, „wir sind dadurch bestätigt“. „Wir haben sehr viele weitere, spannende Daten zusammengetragen.“ Daten von Kindern und Alten, Familien und Einzelpersonen seien in die Studie eingegangen. Viele verschiedene Daten seien so zusammengekommen. So könnten jetzt Aussagen darüber getroffen werden, was Ereignisse wie Karneval auslösen könnten. In Heinsberg infizierten sich zahlreiche Einwohner bei einer solchen Feier.

In der besonders vom Coronavirus betroffenen Gemeinde Gangelt in Nordrhein-Westfalen ist in einer Studie bei 15 Prozent der untersuchten Bürger eine Infektion nachgewiesen worden. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Als „ethisches Problem“ bezeichnet Streeck die Form der Veröffentlichung des Zwischenergebnisses. Die Daten sollten sofort zur Verfügung gestellt werden. Es sei „für alle wichtig gewesen, die Daten zu haben“. Mit dem Endergebnis sei jetzt „ein fester Datenstamm“ da. Eine Erkenntnis daraus benennt der Virologe: „Es gibt viele Bereiche, über die bislang nicht diskutiert wird.“ In Australien, wo es sehr gute Testkapazitäten gebe, seien 80 Prozent der Infektionen aus dem Ausland gekommen. Nur wenige Menschen hätten sich im Land infiziert. Studien hätten gezeigt, dass die Menge der Viren-Ersttreffer großen Einfluss auf die Schwere des Krankheitsverlaufs hätten. „Das erwartet man auch vom Corona-Virus“, erklärt der Wissenschaftler. Dennoch hält er eine Ausgangseinschränkung nicht für die wichtigste Maßnahme. Wichtig sei der Blick auf das Wetter, sagt Streeck. Corona-Infektionen mit anderen Viren hätten gezeigt, dass über den Sommer nur einzelne Infektionen aufgetaucht seien. Scheint die Sonne, hätten die Menschen mehr Raum um sich, die Schleimhäute funktionierten besser und weniger Tröpfchen befänden sich bei der Aussprache in der Luft. Die Folge laut Streeck: Weniger Viren prallen auf den Menschen, er könne vielleicht sogar Schutz dagegen aufbauen, ohne richtig krank zu werden.

Streeck sucht nach Regeln der Epidemie

Hintergrund: Der Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn untersucht derzeit im Auftrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, wie sich das Coronavirus im besonders betroffenen Kreis Heinsberg ausgebreitet hat. Schon bald will er Ergebnisse vorlegen, damit die Politik Entscheidungen über den künftigen Kurs treffen kann. In der ZDF-Talkshow „Markus Lanz” am 31. März kritisierte Streeck das Robert-Koch-Institut: Es habe die Chance zur Erhebung wichtiger Daten schlichtweg versäumt.

Positionen: Streeck äußerte sich in Interviews kritisch gegenüber strikten Ausgangsbeschränkungen. „Zeit Online” erklärte er, warum: „Ein Grund ist, dass wir gerade alles tun, was schlecht für unser Immunsystem ist. Wir hängen zu Hause rum und gehen nicht raus in die Sonne.” Zum Tragen einer Maske sagt er, dass bisher keine Infektionen beim Friseur, beim Busfahren oder beim Einkaufen nachgewiesen worden seien. Zuletzt warnte Streeck aber davor, die Schulen zu früh wieder zu öffnen. Ein Dilemma sieht er derzeit bei seiner Arbeit: Die Politik wolle schnelle Entscheidungen treffen. „Wir versuchen, schnell zu arbeiten, aber gleichzeitig die größte wissenschaftliche Sorgfalt zu haben“, so Streeck.