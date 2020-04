Brennende Frau: Polizei musste Schaulustige am Filmen hindern

Am Tatort befanden sich nach Angaben der Beamten geschätzt an die hundert Menschen, die wild gestikulierten und aufgeregt auf sie einredeten.

Göttingen. Im Prozess um den zweifachen Frauenmord in Göttingen sagten am Montag mehrere Polizisten als Zeugen aus. Wie sie den Einsatz am Tatort erlebten.

Im Prozess um den zweifachen Frauenmord im Stadtteil Grone haben am Montag vor dem Landgericht mehrere Polizisten als Zeugen ausgesagt, die damals als Erste am Tatort eingetroffen waren. Für die Beamten war es ein hochgradig hektischer und stressiger Einsatz: Am Tatort befanden sich nach ihren Angaben geschätzt an die hundert Menschen, die wild gestikulierten und aufgeregt auf die Polizisten einredeten. „Es war ein ziemliches Chaos“, berichtete einer der Beamten. Was den Polizisten zu schaffen machte, war aber nicht nur die unübersichtliche Lage und die Schwere des Verbrechens, sondern auch das Verhalten diverser Schaulustiger. Diese hätten nicht nur die Absperrungen ignoriert, sondern auch Filmaufnahmen gemacht.

In dem Prozess muss sich ein 53-Jähriger wegen zweifachen Mordes und zweifacher gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mehrfach vorbestraften Angeklagten vor, am 26. September 2019 seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und in Brand gesetzt zu haben. Anschließend habe er sie durch zahlreiche Messerstiche so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort verstarb. Als eine Kollegin der 44-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, habe er auch diese angegriffen. Die 57-Jährige verstarb später im Krankenhaus (wir berichteten). Emotionen und Tränen Als Erstes trafen damals zwei Angehörige der Bereitschaftspolizei am Tatort ein. „Wir konnten erst gar nicht glauben, was wir da über Funk gehört hatten“, berichtete einer der Beamten. Als die Polizisten ankamen, trafen sie auf eine große Menschenansammlung. Die Stimmung sei sehr emotional gewesen. Viele Umstehende hätten geweint und seien völlig fassungslos gewesen. Ein Zeuge habe berichtet, dass er Rettungssanitäter sei und mehrfach vergeblich versucht habe, die Frau zu reanimieren. Bei der Inspektion des Tatorts und der Umgebung fanden die Beamten Blutspuren, Benzinlachen, ein Büschel abgebrannter Haare, verbrannte Kleidung und eine zerbrochene Glasflasche. Die Spurensicherung wurde allerdings erheblich erschwert, weil zahlreiche Menschen versuchten, die Absperrungen zu unterwandern. Man habe „unzählige Personen“ davon abhalten müssen, Fotos und Videos zu machen, sagte ein Polizist. Aufnahmen gelöscht Ein Schaulustiger sei besonders hartnäckig gewesen. Auch auf mehrfache Aufforderung habe er das Filmen nicht einstellen wollen. Die Beamten hätten seine Aufnahmen gelöscht, ihm einen Platzverweis erteilt und gedroht, ihn in Gewahrsam zu nehmen.