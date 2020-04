Ermittlungen gegen Seesens Bürgermeister eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat das Ermittlungsverfahren gegen Seesens Bürgermeister Erik Homann bezüglich der im Raum stehenden versuchten Strafvereitelung eingestellt, wie der zuständige Staatsanwalt erklärte. Demnach bestünden „keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten“ seitens Homann.

Kurz vor der Bürgermeisterwahl im Mai vergangenen Jahres wurde der Vorwurf gegen die damalige Leitung der Kindertagesstätte Münchehof laut, Gelder aus der DRK-Kindertagesstätte veruntreut zu haben. In diesem Zuge wurden auch Vorwürfe gegen Bürgermeister Erik Homann laut. „Die Staatsanwaltschaft wird die Abläufe aber objektiv ermitteln und aufklären, das ist jetzt das Wichtigste. Ich habe großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat“, so Homann damals in einer Presseerklärung. Nun gab ihm die Staatsanwaltschaft recht und stellte die Ermittlungen gegen Homann ein.