16-Jähriger liefert sich gefährliche Verfolgungsfahrt mit Polizei

Der Jugendliche war heimlich am frühen Sonntagmorgen mit dem BMW seines Vaters in Goslar unterwegs und flüchtete vor einer Polizeikontrolle.

Über eine Verfolgungsfahrt mit Straßenverkehrsgefährdung am frühen Sonntagmorgen berichtet die Goslarer Polizei: Demnach wollte eine Streifenwagenbesatzung aus Goslar um 3.55 Uhr im Stadtgebiet ein Auto der Marke BMW mit auswärtigem Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Haltezeichen der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Daher wurden weitere Funkstreifenwagen zur Verfolgung bzw. Fahndung eingesetzt. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Gefährdung eines der eingesetzten zivilen Funkwagen: Der Flüchtige fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den entgegenkommenden Funkwagen frontal zu, so dass dieser ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Verfolgungsfahrt ging weiter in Richtung des Ortsteils Immenrode, wo der BMW aufgrund der extrem hohen Fluchtgeschwindigkeit von über 200 km/h aus den Augen verloren wurde. Das Fahrzeug kann schließlich um 4.10 Uhr in Immenrode parkend gefunden werden. Der Fahrzeughalter öffnete nach Klingeln die Haustür und gab verwundert an, dass er nicht damit gefahren sei. Es stellt sich heraus, dass sein 16-jähriger Sohn nicht zu Hause war. Der Jugendliche konnte telefonisch erreicht und nach Hause zitiert werden. Nachdem dieser die Fahrt zunächst leugnet, gab er schließlich zu, mit dem Wagen des Vaters gefahren zu sein. Er ist lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis für Zweiräder. Aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der vorhandene Führerschein beschlagnahmt.