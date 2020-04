304 Corona-Infizierte aktuell im Kreis Göttingen, 758 insgesamt

Tests in einem Labor (Symbol).

758 Infektionen mit dem Coronavirus meldet der Landkreis Göttingen für das gesamte Kreisgebiet, inklusive der Stadt Göttingen, mit Stand vom Samstag, 25. April, 15.47 Uhr. Demnach sind von den betroffenen Personen 162 in der Stadt Göttingen gemeldet, 596 im weiteren Kreisgebiet.

Die Zahl der dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 liegt bei 43. 411 Personen sind inzwischen wieder von der Infektion genesen. Damit sind aktuell 304 Personen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahlen in den einzelnen Kommunen

Die Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden (in alphabetischer Reihenfolge, ohne Stadt Göttingen):

•Flecken Adelebsen 6

•Gemeinde Bad Grund (Harz) 45

•Stadt Bad Lauterberg im Harz 71

•Stadt Bad Sachsa 63

•Flecken Bovenden 7

•Samtgemeinde Dransfeld 12

•Stadt Duderstadt 24

•Gemeinde Friedland 2

•Samtgemeinde Gieboldehausen 19

•Gemeinde Gleichen 6

•Stadt Hann. Münden 16

•Samtgemeinde Hattorf am Harz und Stadt Herzberg am Harz 228

•Stadt Osterode am Harz 79

•Samtgemeinde Radolfshausen 2

•Gemeinde Rosdorf 8

•Gemeinde Staufenberg 5

•Gemeinde Walkenried 3



Die gemeinsame Darstellung der Stadt Herzberg und der Samtgemeinde Hattorf sei technisch bedingt wegen teilweise identischer Postleitzahl, so der Landkreis.