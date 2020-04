Ab sofort: Maskenpflicht in Asklepios-Kliniken im Harz

Goslar. Die Tragepflicht gilt bis auf weiteres für die Kliniken Schildautal in Seesen und für die Harzkliniken in Goslar, Bad Harzburg und Clausthal.

Ab sofort gilt in den Asklepios-Kliniken der Region Harz die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Vor dem Hintergrund der Corona-Lage und der bevorstehenden Pflicht für die Bevölkerung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die vom 27. April in ganz Niedersachsen in Kraft tritt und für bestimmte öffentliche Bereiche gilt, erhöhen zuvor die Asklepios-Kliniken in der Harzregion die Schutzmaßnahmen für Patienten, Externe und Mitarbeiter, teilt Kliniksprecher Ralf Nehmzow mit.

Patienten und jeder Externe, der die Kliniken betritt und sich darin aufhält, beispielsweise, weil er einen Termin in den Praxen der Medizinischen Versorgungszentren oder beim Belegarzt hat, aber auch etwa Lieferanten, sind ab sofort verpflichtet, eine solche Maske bzw. Bedeckung zu tragen. Das hoheitlich verhängte Besuchsverbot in Kliniken bleibt bestehen. Die Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutz gilt ab sofort und bis auf weiteres für die Kliniken Schildautal in Seesen und für die Harzkliniken in Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort