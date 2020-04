Nach Krise: „Innerdeutscher Tourismus wird starken Boom erleben“

Welche Spuren wird die Corona-Krise in der Wirtschaft hinterlassen? Welche Branchen werden profitieren, welche sich eventuell nicht mehr erholen? Prof. Dr. Julian Voss (PFH Göttingen) gibt im Interview mit Christoph Oppermann eine Prognose ab, die die Tourismus-Branche freuen wird, die Landwirtschaft weniger.

Die Bürgerinnen und Bürger haben in dieser Phase der Corona-Krise die Vorratshaltung ausgeweitet. Ihrer These nach wird sich das für die Landwirte allerdings nicht auszahlen. Warum?

Viele deutsche Haushalte haben insbesondere haltbare Lebensmittel bevorratet, die weitestgehend in keinem direkten Zusammenhang mit den aktuellen Erzeugerpreisen in der Landwirtschaft stehen. Die Diskussion um die Saisonarbeitskräfte zeigt auch, dass die Landwirtschaft Ernteausfälle verkraften muss, wenn nicht genügend Personal für die Ernte im Sonderkulturbereich zur Verfügung steht.

Prof. Dr. Julian Voss von der PFH Göttingen. Foto: PFH Göttingen

Sie formulieren, dass der Preisdruck auf Lebensmittel sogar noch steigen werde. Woran liegt das?

Wirtschaftliche Herausforderungen bzw. Konjunktureinbrüche waren in der Vergangenheit immer verbunden mit einem Druck auf Rohstoffpreise in der Landwirtschaft. Der Handel nutzt solche niedrigeren Rohstoffpreise für Preisverhandlungen. Zudem wird die Konsumlaune einbrechen – auch bei Lebensmitteln. Auf eine stagnierende beziehungsweise sinkende Nachfrage wird der Lebensmitteleinzelhandel ebenso mit Preissenkungen reagieren.

Ähnlich düstere Aussichten zeichnen Sie für die Gastronomie. Was genau blüht dem Gastgewerbe?

Vapiano und Maredo sind aktuell die Leuchtturmbeispiele für die Herausforderungen im Gastgewerbe. Und ohne Zweifel ist die aktuelle Situation im Gastgewerbe desaströs. Aber es gibt einen Silberstreifen am Horizont. Ich prognostiziere, dass zumindest in den nächsten zwei Jahren der innerdeutsche Tourismus einen starken Boom erleben wird. Davon kann das Gastgewerbe profitieren. Urlaub in Deutschland wird sicherlich angestammten Urlaubsdestinationen (Spanien, Italien oder die Türkei) vorgezogen werden.

Sie gehen von einer Rezession als Folge der Krise aus. Wie stark und wie lange wird die uns treffen?

Die Dimensionen sind aktuell schwer einzuschätzen, die Auswirkungen werden ohne Zweifel massiv sein und uns einige Zeit beschäftigen. Aber: Wir sprechen aktuell viel über die Verlierer der Corona-Wirtschaftskrise. Es gibt aber auch viele Gewinner, beispielsweise IT-Dienstleister, Online-Händler, Logistikunternehmer und andere. Deren steigende Wirtschaftskraft sollte nicht unberücksichtigt bleiben.

In vielen Bereichen hat die Corona-Krise unseren Alltag längst verändert, Stichwort Homeoffice und Videokonferenzen. Welche Veränderungen wird uns die Pandemie in unserem Wirtschaftsleben tatsächlich bescheren?

In den letzten Jahren wurde in Politik, Praxis und Wissenschaft viel über das Thema „new work“ diskutiert. Es gab viele Befürworter, viele Bedenkenträger. Aus meiner Beobachtung mussten wir uns alle zunächst in dieser neuen Arbeitsumgebung zurechtfinden. Und wir haben unsere Arbeitsweisen und -prozesse im Schnelldurchlauf digitalisiert. Das wird bestehen bleiben und kann beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zukünftig positiv fördern.

Die Restriktionen treffen auch Hochschulen und Fachhochschulen. Was verändert sich für Sie zum Start des Sommersemesters?

Wir werden Vorlesungen, Prüfungen und Abstimmungen mit unseren Studierenden zunächst nur online durchführen können. Ich habe eigens dafür ein kleines Video-Büro eingerichtet, damit alles technisch einwandfrei ablaufen kann.

