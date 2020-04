Medizinstudenten halten Ärzten und Pflegern den Rücken frei

„Hier können wir unser Studium einbringen, um zu helfen“, sagt Martin Jesinghaus. Der 23-Jährige und Anastasia von Wachter sind zwei der mehr als 100 Medizinstudenten in Göttingen, die seit Anfang April an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) im freiwilligen Einsatz gegen das Corona-Virus sind. Dabei kommen sie in direkten Kontakt mit Corona-Verdachtsfällen: Die beiden 23-Jährigen gehören zum Team, das Abstriche macht, die für einen Test notwendig sind.

In allen Bereichen der UMG arbeiten in der Corona-Krise Studierende, sagt Pressesprecher Stefan Weller. Mehr als 850 Freiwillige hätten sich auf den Aufruf des Klinikums gemeldet. Einige von ihnen bringen sich nun zur Entlastung der Pflegekräfte und Ärzte in allen Bereichen der UMG ein. Von Wachter und Jesinghaus berichten, warum sie sich gemeldet haben und wie ihre Arbeit aussieht.

Hilfe wurde benötigt

Ende März suchte die UMG nach Medizinstudenten zur Unterstützung ihrer Bediensteten. „Als es mit der Corona-Pandemie losging, war uns schon klar, dass das sicherlich Auswirkungen auf das Semester haben wird und unsere Hilfe benötigt werden könnte“, sagt Jesinghaus. Die Anmeldung sei einfach gewesen: Über ein Online-Formular gaben die beiden Studierenden ihre bisherige Ausbildung an.

Seit Anfang April gehören von Wachter und Jesinghaus nun zum Team der Studierenden, die das medizinische Personal der UMG bei der Vorbereitung von Corona-Tests unterstützen. Man habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen können, Kontakt mit Personen zu haben, die möglicherweise infiziert sind, und sie hätten ja gesagt, berichtet Jesinghaus.

Die beiden angehenden Mediziner studieren im siebten Semester in Göttingen. Eigentlich ginge um diese Jahreszeit ihr Semester los – doch auch an der Universität ist in diesem Jahr alles anders. Anstatt Bücher zu wälzen und Vorlesungen zu besuchen, geht es für von Wachter und Jesinghaus nun mehrmals in der Woche in die UMG, um in Schutzkleidung Mitarbeiter und Patienten auf den Coronavirus zu testen.

Um 7.30 Uhr morgens beginnt ein normaler Arbeitstag für die beiden Studierenden. Über den Tag testen sie Patienten, Angestellte, die mit Erkrankten und Verdachtsfällen in Kontakt gekommen sind – und sich selbst. Denn ein Restrisiko bleibt auch bei allen Schutzmaßnahmen. Rund 20 studentische Helfer seien mit dieser Aufgabe beschäftigt, sagt Jesinghaus.

Abstriche in Schutzmontur

Wie funktioniert diese Arbeit? „Eigentlich ist ein Abstrich schnell erledigt“, sagt von Wachter. Abstriche dürfen die Helfer nur in voller Schutzmontur machen. Der Patient stellt sich an eine Markierung und bekommt erklärt, was ihn erwartet: Mit einem Stäbchen müssen die Helfer eine Speichelprobe von möglichst weit hinten im Rachen entnehmen. Sie seien sich der möglichen Gefahr bewusst, der sie sich mit ihrer Arbeit aussetzen, sagt Jesinghaus. Was also ist die Motivation der beiden Studierenden? „Durch unser Studium können wir Sachen, die andere nicht können. Das wollen wir an geeigneter Stelle einsetzen“, sagt von Wachter. Ihr Kommilitone ergänzt: „Es ist keine hochtrabende Medizin, die wir machen. Aber hier merkt man: Ich habe etwas gelernt, und damit kann ich helfen.“ Auf ihr Studium anrechnen können die studentischen Helfer ihren Einsatz in der Corona-Krise nach aktuellem Stand nicht. Darum gehe es ihnen aber auch nicht, sagt Jesinghaus.

Die Zeit für das Engagement hätten sie momentan ohnehin – und: „Für uns fühlt sich das hier mehr nach Normalität an, als zu Hause zu sitzen“, so von Wachter. So könnten sie den Ärzten und Pflegern an vorderster Front etwas den Rücken frei halten.

