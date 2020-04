Hilfskampagne: Gutscheine bringen 9.000 Euro für Geschäfte

Vor einem Monat hat die Ein Harz GmbH ein Gutscheinportal als Hilfskampagne für den regionalen Einzelhandel und heimische Betriebe gestartet (wir berichteten). In dieser Zeit wurden darüber bereits 155 Gutscheine verkauft mit einem Gesamtwert von 8.925 Euro, berichtet Frank Uhlenhaut, Geschäftsführer von Ein Harz. 185 Betriebe aus dem Harz haben sich mittlerweile für das Gutscheinportal registriert. „Derzeit kommen täglich über 10 Betriebe hinzu“, sagt Uhlenhaut.

„Die Rückmeldung der Betriebsinhaber lautet auf den Punkt gebracht: Vielen Dank für die tolle Idee! Aus dem einen oder anderen Gespräch bzw. E-Mail-Verkehr geht eindeutig hervor, dass die Not und Angst der Betriebe enorm ist. Sie haben in der Tat Existenzangst!“ Die staatlichen Hilfen seien gut und richtig. „Nichtsdestotrotz braucht es auch die Solidarität der Einwohner, damit unsere Betriebsstruktur in den Städten in der jetzigen Form erhalten bleibt. Daher ist es wichtig, dass wir die Menschen mobilisieren, Gutscheine zu erwerben.“

23 Orte im Harz sind derzeit auf dem Portal vertreten. Die fünf Orte mit den meisten Geschäften sind Wernigerode (21), Braunlage (18), Blankenburg (18), Bad Lauterberg (16) und Goslar (16).

Internet: www.einharz-gutschein.de