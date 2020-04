Knall, dann Flammen: Auto brennt aus

Göttingen. Auf einem Parkplatz im Göttinger Stadtteil Geismar ist am frühen Montagmorgen ein Auto ausgebrannt. Vorher gab es einen Knall.

Auf einem Parkplatz in der Straße „Zur Scharfmühle“ im Göttinger Stadtteil Geismar ist am Montagmorgen gegen 4.20 Uhr ein Auto ausgebrannt. Dem Feuer ging nach Angaben von Anwohnern ein lauter Knall voraus. Das meldet die Polizeiinspektion Göttingen.

Demnach rückte die Berufsfeuerwehr Göttingen an und löschte den Kleinwagen ab. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein daneben geparkter Pkw an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Höhe des Schadens wird zurzeit auf rund 8.000 Euro beziffert, so die Polizei. jk