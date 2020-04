TU Clausthal startet digital ins Sommersemester

„Wir verfolgen das Ziel, den Lehr- und Forschungsbetrieb bestmöglich aufrecht zu erhalten und unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten neu zu gestalten.“ Mit diesen Worten stimmte Universitätspräsident Professor Joachim Schachtner Studierende und Beschäftigte der Hochschule per E-Mail auf ein bis auf weiteres virtuelles Semester ein. Das Ende der Vorlesungszeit soll wie geplant am 25. Juli sein. Die Klausuren, die im Wintersemester abgesagt werden mussten, würden bald möglichst nachgeholt.

„Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an der Umsetzung digitaler Lehr- und Lernformate und an der Bereitstellung der benötigten Infrastrukturen, um einen möglichst reibungslosen und präsenzfreien Ablauf des Studiums zu ermöglichen“, so der Präsident. Dies werde gelingen, wenn alle – Studierende und Lehrende und Mitarbeiter in den Einrichtungen, Zentren und der Verwaltung – diese Aufgabe gemeinsam annehmen.

Virtueller Lehrbetrieb

„Der virtuelle Lehrbetrieb wird Vorlesungsaufzeichnungen, die Online-Bereitstellung von Lehrmaterialien, die Möglichkeit zu Videokonferenzen, die Online-Bearbeitung von Übungsaufgaben und weitere Formate umfassen“, erläutert Professor Gunther Brenner, Vizepräsident für Studium und Lehre. In die Unterstützung des digitalen Lehrens und Lernens bringt sich das Rechenzentrum der TU Clausthal ein (www.rz.tu-clausthal.de/coronavirus).

Für Laborpraktika, für die eine Online-Variante wenig praktikabel, sondern Präsenz zwingend erforderlich ist, werden im Verlauf des Semesters Lösungen angeboten. „Bei allen Maßnahmen stimmen wir uns eng mit den anderen niedersächsischen Hochschulen und dem Wissenschaftsministerium ab“, so Professor Schachtner, der in der aktuellen Situation auch eine Chance für die digitale Transformation sieht.

Schon vor der Corona-Krise hatte die TU Clausthal eine Digitalisierungsoffensive gestartet. So wurden 2019 vier neue Studiengänge auf diesem Gebiet eingeführt und in Kooperation mit der Ostfalia-Hochschule zehn Digitalisierungsprofessuren eingeworben. Auch aufgrund bereits zahlreich vorhandener Vorlesungsaufzeichnungen hat das Bewertungsportal Study Check der TU Clausthal vor einigen Tage das Gütesiegel „Digital studieren – wir sind bereit“ ausgestellt.

Der Start des virtuellen Vorlesungsbetriebs erfolgt am 20. April. Die Studierenden sind aufgefordert, sich für die Lehrveranstaltungen, die sie belegen wollen, im Netzwerk Stud.IP einzutragen. Bei der Umstellung von Präsenz- auf Digitalbetrieb wird es in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder zu Aktualisierungen und Nachbesserungen kommen.

Alle Studierenden und TU-Beschäftigten sind deshalb gehalten, sich auf der Uni-Homepage (www.tu-clausthal.de/corona) aktuell zu informieren. Für die neuen Studierenden ist ein eigener Kanal für Fragen eingerichtet worden: chat.rz.tu-clausthal.de/channel/studienberatung. „Alle Beteiligten“, so die Hochschulleitung, „werden gebeten, mit der erschwerten Konstellation konstruktiv und kreativ umzugehen.“