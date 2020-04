Sieben vermeintliche Einbrecher in leerstehendem Hotel erwischt

Sieben Personen haben sich Zutritt zu einen ehemaligen Hotel in Wildemann verschafft (Symbol).

Wildemann. Nachbarn bemerkten Licht von Taschenlampen in leerstehendem Hotel. Das gaben die vermeintlichen Einbrecher an, warum sie sich Zutritt verschafften.

Sieben Personen haben sich unerlaubt Zutritt zu einem leerstehenden Hotel in Wildemann verschafft. Über die Umstände des Einbruchs berichtet die Polizei Goslar.

Demnach hatte eine Anwohnerin am Freitag, 10. April, gegen 0:15 Uhr das das Licht mehrerer Taschenlampen in dem leerstehenden ehemaligen Hotel gesehen und daraufhin die Polizei verständigt.

Einbrecher besichtigten verlassenes Gebäude

Die Beamten trafen wenig später insgesamt sieben Personen in den Räumlichkeiten an. Sie gaben an, sogenannte „Lost Places“ – etwa verlassene Gebäude oder Einrichtungen – zu besichtigen.

Die Polizisten stellten fest, dass die Haustür, augenscheinlich beim Betreten des Hotels, beschädigt wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung wurde zudem die Eigentümerin des Hotels aus der Personengruppe heraus beleidigt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung eingeleitet. Da das Verhalten der Personen zudem einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz darstellte, wurden außerdem Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.