Neue Verfügung für Heime und Krankenhäuser

Das Land Niedersachsen konkretisiert seinen Erlass zur Beschränkung sozialer Kontakte, zudem gilt seit dem 8. April eine neue Allgemeinverfügung für Krankenhäuser und Pflegeheime. Das teilen der Landkreis Göttingen und das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen mit (wir berichteten).

Neben dem bestehenden Besuchs- und Betretungsverbot für Krankenhäuser, Heime und Formen betreuten Wohnens wird die Verpflichtung neu eingeführt, dass Beschäftigte in diesen Einrichtungen einen Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS) zu tragen haben, wenn sie mit anderen Personen in Kontakt treten. Das gilt auch für zugelassene Besucher wie Ärzte oder pflegende Personen, die ebenfalls mit MNS ausgestattet sein müssen.

Neben dieser Verpflichtung empfiehlt das Gesundheitsamt, dass auch alle Patienten, Bewohner, zu betreuenden Personen und zugelassenen Besucher einen MNS tragen sollten. Außerdem sollen die Bewohner sowie die Nutzer dieser Einrichtungen diese sowie das dazugehörige Außengelände nicht verlassen. Die Verfügung gilt zunächst bis einschließlich 18. April 2020.

Beschränkung sozialer Kontakte

Zudem hat das Land Niedersachsen seinen Erlass zur Beschränkung sozialer Kontakte konkretisiert. So sind private Besuche im engsten Familienkreis und von engsten Freunden in der eigenen Wohnung bzw. auf eigenen Grundstücken erlaubt. Dennoch gilt nach wie vor, persönliche Kontakte zu Dritten wegen des Infektionsrisikos auf ein Minimum zu reduzieren. Eine Begegnung im Freien ist einem Treffen zu Hause vorzuziehen. Die Begrenzung der Teilnahme an Hochzeiten und Beerdigungen bezieht sich nun auf die Personenzahl (maximal 10 Personen), nicht mehr auf den Verwandtschaftsgrad. Die übrigen Beschränkungen bleiben bestehen (wir berichteten). Die Verordnung gilt zunächst bis zum 19. April 2020.