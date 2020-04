Zwei Wohnungen von Aktivisten durchsucht

Die Polizei hat in Einbeck zwei Wohnungen von Aktivisten der rechten Szene durchsucht und mehrere Waffen beschlagnahmt. Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) bestätigte, erfolgte der Einsatz am Freitagabend. An den Durchsuchungen unter Leitung des LKA seien auch Beamte der Polizei...