Großvater rettet zweijähriges Kind aus Gartenteich

Lutter am Barenberge. Ein Senior bemerkte am Montag, 6. April, dass sein Enkelkind verschwunden war. Der Mann aus Lutterberg rette den Nachwuchs und reanimierte das Kind.

Der Großvater eines zweijährigen Kindes rette sein Enkelkind am Montag, 6. April, aus einem Teich auf einem Nachbargrundstück in Wallmoden. Darüber berichtet die Polizei Seesen in einer Pressemitteilung.

Demnach sei das Kind gegen 15 Uhr in einem unbeobachteten Moment auf das Nachbargrundstück gelangt und dort ohne Fremdeinwirkung in einen Gartenteich gefallen. Der Senior bemerkte sofort, dass das Kind verschwunden war, und suchte an der richtigen Stelle. Sein Enkelkind lag laut Polizei rücklings im Gartenteich.

Der Mann konnte das zweijährige Kind erfolgreich reanimieren . Das Kind sei stabil und wurde ins Krankenhaus nach Hildesheim gebracht, heißt es in der Mitteilung.