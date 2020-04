TU Clausthal spendet Schutzanzüge und Masken an die UMG

Die Forschung im Reinraum des Clausthaler Zentrums für Materialtechnik (CZM) läuft unter nahezu staub- und schmutzfreien Bedingungen ab. Dafür sind Schutzanzüge und Gesichtsmasken erforderlich. Dieses Equipment, genauer gesagt 1.500 Masken und 20 Anzüge, haben die Forschenden nun der Universitätsmedizin Göttingen zur Verfügung gestellt. Darauf macht die TU in einer Pressemitteilung aufmerksam. Vorausgegangen war eine Anfrage der Clausthaler Hochschulleitung beim Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK), ob in Kliniken oder Arztpraxen Bedarf für die Ausrüstung besteht. Das MWK vermittelte daraufhin die Göttinger Universitätsmedizin als Abnehmer. „Wir können im Moment auf unsere Reserven an Schutzausrüstung verzichten und haben nur einen kleinen Bestand für die Forschung zurückbehalten“, sagt Professor Christian Rembe. Neben dem Institut für Elektrische Informationstechnik steuerte auch das Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik Ausrüstung bei.

