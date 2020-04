Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 15.35 Uhr auf der B80 zwischen Hann. Münden und Witzenhausen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei übersah ein 34-jähriger Autofahrer beim Abbiegen aus bislang unbekannten Gründen ein entgegenkommendes Motorrad, so dass es zur Kollision kam. Der 60-jährige Kradfahrer und seine Beifahrerin (60) wurden schwer verletzt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Göttinger Klinik geflogen, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag. Seine Beifahrerin kam auch in ein Göttinger Krankenhaus, ihr Gesundheitszustand soll inzwischen stabil sein. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.

