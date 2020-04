Neues Netzwerk macht mehr Corona-Tests möglich

Die Covid-19-Pandemie lässt auch in Göttingen und Südniedersachsen die Zahl der Infizierten täglich steigen, es ist damit zu rechnen, dass die Zahl in den kommenden Wochen noch weiter wachsen wird. Dadurch erhöht sich der Bedarf an diagnostischen Tests.

Um die täglichen Testkapazitäten deutlich auszuweiten, wurde – unter Federführung des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) von Prof. Dr. Uwe Groß und Prof. Dr. Michael Weig – in den vergangenen Wochen das diagnostische Netzwerk „CoV2-DiaNetGÖ“ am Campus Göttingen aufgebaut. Beteiligt sind Institute der Universität Göttingen, der Universitätsmedizin sowie die Max-Planck-Institute. Sie alle stellen Geräte und Personal zur Verfügung, damit im Institut für Medizinische Mikrobiologie die Diagnostik hochgefahren werden kann. Hier sind aktuell auch viele freiwillige Helfer in die diagnostischen Prozesse eingebunden. Unter anderem auch Medizinstudenten, die sich freiwillig zur Unterstützung gemeldet haben.

Zudem wurden weitere diagnostische Kapazitäten geschaffen: Das UMG-Labor wird einbezogen, auch wurden diagnostische Labore in der Abteilung Mikrobiologie und Tierhygiene und im Tierärztlichen Institut sowie am MPI für Experimentelle Medizin und dem Deutschen Primatenzentrum aufgebaut. Auch das „Göttingen Center for Molecular Biosciences“ bringt sich in das Diagnostische Netzwerk am Göttingen-Campus mit ein.

„Ohne die unkomplizierte Unterstützung des Präsidiums der Universität und des Vorstands der UMG wäre die Realisierung dieses innovativen Diagnostikkonzepts nicht möglich geworden“, sagt Prof. Uwe Groß, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der UMG. Dadurch konnte schnell die notwendige zentral koordinierte Labor-Informationstechnik eingerichtet und eine effektive und schnelle Zusammenarbeit der Stabsstelle für Sicherheitswesen und Umweltschutz mit dem Gewerbeaufsichtsamt hergestellt werden. Und die „UMG facilities“ stellen den für das Netzwerk notwendigen Fahrdienst bereit.

„Mit allen diesen übergreifenden Aktivitäten am Göttingen-Campus haben wir erreicht, dass wir mehr als 1.500 Tests auf SARS-CoV-2 am Tag durchführen können“, so Groß. „Zwar besteht zurzeit noch ein Lieferengpass von Testkits, der aber zeitnah behoben werden wird. Dann können wir die Kapazität des diagnostischen Netzwerks am Campus Göttingen auf über 3.000 Tests pro Tag steigern.“

