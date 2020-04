Einbeck. Die vier Männer kennen nach eigener Aussage die Allgemeinverfügung – trotzdem trafen sie sich an einem Tisch.

Eine kombinierte Fußstreife von Polizei und Ordnungsamt hat am Mittwoch eine Trinkrunde in Einbeck aufgelöst: Vier Männer im Alter von 59, 55, 54 und 42 Jahren saßen im Stiftspark trinkend an einem Tisch zusammen.

Die Streife wies die Männer auf die Allgemeinverfügung hin – die sie nach eigenem Bekunden auch kennen. Jetzt erwarten die Männer Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort