Fußgänger fanden eine scharfe Handgranate in der Nähe des Gillersheimer Friedhofs (Symbol).

Gillersheim. Der Sprengkörper viel Fußgängern am Sonntag, 29. März, auf. Er wird nun von Experten der Bundeswehr in Hannover untersucht.

Zwei Spaziergänger haben am Sonntagabend in der Nähe des Gillersheimer Friedhofs im Landkreis Northeim eine scharfe Handgranate gefunden. Bei dem Sprengkörper handle es sich um eine „nicht verwitterte“ Bundeswehrhandgranate, so ein Polizeisprecher.

Die Untersuchung der Waffe unterliegt nun der Bundeswehr in Hannover. Anhand einer Nummer könne man eingrenzen, an wen der Sprengkörper ausgegeben worden sei.