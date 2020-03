Schönes Wetter lockt Menschen in den Harz – auf Abstand

Wie gingen die Harzer am Wochenende mit der Corona-Krise um? Es zog sie in Massen an die frische Luft. Und die Kontakt-Beschränkungen? „Die allermeisten Bürger achten auf Distanz und halten die Abstandsregeln ein“, sagte ein Goslarer Polizei-Sprecher am Samstag. Ob Granetalsperre und im Okertal – überall waren Menschen in kleinsten Gruppen und oft mit Kindern unterwegs. Die Parkplätze waren gut gefüllt. Während in Herzog Juliushütte...