195 Infizierte im Landkreis – 37 mehr, als zuletzt gemeldet

Nach aktuellem Stand (Montag, 9.30 Uhr) sind 195 Frauen und Männer von einer Infektion mit dem Coronavirus in Stadt und Landkreis Göttingen betroffen, das sind 37 mehr als zuletzt gemeldet. Darauf macht der Landkreis aufmerksam. 151 der Infizierten leben in der Stadt Göttingen, 144 im weiteren Kreisgebiet. Aus Gründen des Datenschutzes ist eine konkrete Nennung der Wohnorte der betroffenen Personen nicht möglich, eine grobe geografische Verteilung kann nach Altkreisen aufgezeigt werden. Diese Zuordnung ist seit der Verwaltungsstrukturreform in den 1970er Jahren beziehungsweise der Kreisfusion im Jahr 2016 zwar überholt, im Sprachgebrauch aber vielfach noch geläufig. Sie wird hier näherungsweise verwendet, so die Verwaltung.

Im Altkreis Osterode (Städte Osterode, Bad Lauterberg, Herzberg und Bad Sachsa sowie Samtgemeinde Hattorf und Gemeinden Bad Grund und Walkenried gibt es aktuell 112 Fälle.

Im Gebiet des Altkreises Duderstadt (Stadt Duderstadt, Samtgemeinde Gieboldehausen) inklusive der kompletten Samtgemeinde Radolfshausen sind 5 der infizierten Personen gemeldet. Im Gebiet des Altkreises Hann. Münden (Stadt Hann. Münden, Samtgemeinde Dransfeld und Gemeinde Staufenberg) gibt es unverändert 15 Fälle. Im Bereich des früheren Altkreises Göttingen (Flecken Bovenden, Gemeinden Rosdorf , Gleichen und Friedland – ohne Stadt Göttingen) sowie des Fleckens Adelebsen sind 12 infizierte Personen gemeldet.