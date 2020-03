Vier Polizeistationen im Kreis Northeim wegen Corona geschlossen

Northeim. Ein Beamter hat sich im Skiurlaub in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Die Dienststelle in Northeim übernimmt die Aufgaben der vier Stationen.

Die Polizeistationen in Nörten-Hardenberg, Katlenburg, Moringen und Hardegsen sind wegen einer Infektion mit dem Coronavirus geschlossen. Ein Polizeibeamter aus der Dienststelle Nörten-Hardenberg sei nach einem Skiurlaub in Österreich positiv auf das Virus getestet worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Beamte befinde sich in häuslicher Quarantäne. Seine Kollegen seien ebenfalls isoliert worden.

Die Dienststelle in Northeim hat die Aufgaben der vier Polizeistationen übernommen. In einem nächsten Schritt sollen in den Polizeistationen Sprechzeiten eingerichtet werden. Ein wichtiges Hilfsmittel, um den Bürgerkontakt zu minimieren und damit zusätzlichen Ansteckungsgefahren vorzubeugen, sei die Anzeigeerstattung per Onlinewache unter onlinewache.polizei.niedersachsen.de.

Der Landkreis Northeim hat in den vergangenen Tagen Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Seit Donnerstagnachmittag sind die Ordnungsämter gemeinsam mit der Polizei unterwegs, um zu prüfen, ob diese eingehalten werden. Priorität habe die strenge Einhaltung der geltenden Regeln zur Minimierung sozialer Kontakte, heißt es seitens der Polizei. asw/lel/dpa

