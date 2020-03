Corona: 61 Menschen in Stadt und Kreis Göttingen infiziert

Das neuartige Coronavirus hat weitere Menschen in Stadt und Landkreis infiziert: Nach aktuellem Stand sind 61 Frauen und Männer betroffen; 19 der Infizierten leben in der Stadt Göttingen, 42 im Kreis. Das teilt der Landkreis am Samstag, 21. März, mit.

Erstmals wird ein Fall im Flecken Adelebsen gemeldet (1). Unverändert sind die Zahlen in der Gemeinde Bad Grund (6), der Stadt Bad Lauterberg im Harz (2) und dem Flecken Bovenden (2). Einen Anstieg gibt es in der Samtgemeinde Dransfeld (6). Erstmals gibt es eine bestätigte Infektion in der Stadt Duderstadt (1). Unverändert sind die Zahlen für die Gemeinde Gleichen (1) und die Stadt Hann. Münden (2). In der Stadt Herzberg am Harz steigt die Fallzahl (6), ebenso in Osterode am Harz (12). Betroffen sind unverändert die Gemeinde Rosdorf (1) sowie die Samtgemeinde Radolfshausen (1). Ein weiterer Fall ist aus der unmittelbar angrenzenden Gemeinde Wesertal (1) registriert.

Für Fragen und Hinweise zum Thema Coronavirus haben Stadt und Landkreis Göttingen ein Bürgertelefon eingerichtet: Telefon 0551/70 75-100. Es ist von Montag bis Sonntag täglich von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr erreichbar. Eine medizinische Beratung findet nicht statt, das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zum Hausarzt. Bei Verdacht auf eine Infektion wenden sich Betroffene telefonisch an den Hausarzt. Das Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen darf nicht eigenmächtig aufgesucht werden. Dort werden ausschließlich Personen getestet, die zuvor von ihrem Hausarzt verbindlich angemeldet wurden.

Für Gewerbetreibende bietet die Wirtschaftsförderung Region Göttingen WRG Informationen auf ihrer Webseite an und ist für Fragen erreichbar unter Telefon 0551/525-4980. Gesonderte Informationen für Selbständige und Freiberufler sind auf der Webseite des Landkreises eingestellt.