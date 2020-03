UMG sagt alle verschiebbaren Eingriffe ab

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) bereitet sich darauf vor, verstärkt Corona-Patienten zu behandeln. Daher werden verschiebbare Behandlungen sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich abgesagt. Nicht davon betroffen sind alle nicht verschiebbaren Eingriffe. Auch die Behandlung von Notfallpatienten wird uneingeschränkt beibehalten. Darauf macht die Uniklinik in einer Pressemitteilung aufmerksam. Patienten, die in diesen Tagen einen Termin in der UMG hätten, werden gebeten, sich zuvor mit ihrer behandelnden Klinik in Verbindung zu setzen.

Menschen, die den Verdacht haben, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnten, sollen nicht in die Notaufnahme der UMG kommen, sondern die bestehenden Testungsmöglichkeiten nutzen: Bei Verdacht auf eine Infektion sollen sich Betroffene telefonisch an ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt wenden. Eindringlich wird darum gebeten, das Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) nicht eigenmächtig aufzusuchen. Dort werden ausschließlich Personen getestet, die zuvor von ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt verbindlich angemeldet wurden. Die UMG appelliert nochmals: „Bitte nutzen Sie das kostenlose Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Göttingen unter Telefon 0551/7075100.“ Dort werden allgemeine Fragen zum Thema Coronavirus beantwortet.