62-Jährige baut in Göttingen Cannabis an

Die Polizei hat bei einer 62-Jährigen in Göttingen eine Cannabis-Plantage entdeckt. Bei der Frau seien knapp 50 Pflanzen sichergestellt worden, sagte ein Sprecher am Donnerstag zu der Durchsuchung am Vorabend. Die Frau habe den Anbau damit begründet, dass sie die Drogen für eigene medizinische Zwecke benötige. Die Ermittler waren durch einen Hinweis aus der Bevölkerung aufmerksam geworden.