Keine Besucher im St. Martini-Krankenhaus

Wie in allen anderen Krankenhäusern der Region hat auch das St. Martini-Krankenhaus in Duderstadt ein Besuchsverbot verhängt. Darüber informiert das Haus in einer Pressemitteilung.

„Um die uns anvertrauten Patienten sowie unsere Mitarbeiter zu schützen, ist unser Krankenhaus und das Altenpflegeheim bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Außerdem hat die Gesundheits- und Krankenpflegeschule ihren Dienst zunächst eingestellt. Besucherausnahmen gibt es in nur in begründeten Notfallsituationen, zum Beispiel bei Patienten,die sich in der letzten Lebensphase befinden. Uns ist bewusst, wie wichtig der regelmäßige Kontakt zu nahe stehenden Personen für Menschen ist, die sich im Krankenhaus befinden. Bitte nutzen Sie die telefonischen Kontaktmöglichkeiten. So schützen Sie sich, Ihre Angehörigen und auch unsere Mitarbeiter“, heißt es in der Mitteilung.

Das Krankenhaus stehe in ständigem Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung, der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, den Gesundheitsämtern und dem Sozialministerium auf Landes- und Bundesebene. „Wir sind in der Lage, die aktuell notwendigen Empfehlungen und Anordnungen umzusetzen. Die medizinische Versorgung von Corona-Patienten bzw. Corona-Verdachtsfällen im St. Martini-Krankenhaus ist sowohl stationär als auch intensivmedizinisch gesichert. Bisher gab es 20 Isolationspatienten, bei denen im neu eingerichteten Isolationsbereich Abstriche gemacht und an die UMG nach Göttingen gesendet wurden. Das Haus halte zudem eine Isolierstation vor sowie einen isolierten intensivmedizinischen Bereich.

Alle Mitarbeiter werden täglich aktuell informiert, der Reinigungsdienst ist eingebunden. Alle geplanten Zusammenkünfte von Mitarbeitern sind bis auf Weiteres abgesagt. „Bei wichtigen Gesprächen, Besprechungen und Übergaben wird die Teilnehmerzahl auf das Nötigste reduziert und auf einen Mindestabstand von eineinhalb bis zwei Meter geachtet. Wir verzichten auf Händeschütteln“.

Abschließend teilt das Krankenhaus mit: „Wenn Sie aufgrund von grippeähnlichen Symptomen oder Atemwegsbeschwerden unsere Notfallambulanz aufsuchen müssen, klingeln Sie bitte an der Pforte. Unsere Mitarbeiter werden Sie in einen gesonderten Raum bringen und Sie dann medizinisch versorgen. Helfen Sie mit, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.“