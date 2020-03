Motorradfahrer fährt 157 km/h schneller als erlaubt

Moringen. Der Mann ist auf der B241 bei Moringen-Blankenhagen in einem Tempo-70-Bereich mit 227 Stundenkilometern geblitzt worden.

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Northeim 157 Stundenkilometer schneller gefahren als erlaubt. Der Mann sei auf der Bundesstraße 241 bei Moringen-Blankenhagen in einem Tempo-70-Bereich mit 227 km/h geblitzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dem Motorradfahrer drohen jetzt drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und mindestens 600 Euro Bußgeld.

Bei der Geschwindigkeitsmessung am Montag passierten innerhalb von zwölf Stunden knapp 1.500 Fahrzeuge die Messanlage. 60 davon waren zu schnell, so dass sie mit einem Verwarn- oder Bußgeld rechnen müssen.