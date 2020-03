29-Jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Ein 29-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der B242 zwischen Sonnenberg und Clausthal-Zellerfeld schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Goslar.

Demnach war der Mann mit dem Auto von Sonnenberg kommend in Richtung Clausthal-Zellerfeld unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Abzweig nach Altenau geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 29-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar verbracht. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 9.000 Euro. Als Unfallursache gab der Clausthaler an, dass er mit Ziehen der Handbremse die Roststellen auf seiner Bremsscheibe entfernen wollte.