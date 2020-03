Northeim. Der Mann hat sich vermutlich im Skiurlaub in Ischl (Österreich) angesteckt. Er und seine Familie befinden sich in Quarantäne.

Familie in Quarantäne: Northeim meldet fünfte Corona-Infektion

Der Landkreis Northeim hat die fünfte Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich um einen Mann mittleren Alters. Er soll sich im Skiurlaub in Ischgl in Österreich mit dem Virus infiziert haben und befinde sich zusammen mit seiner Familie in Quarantäne. „Der Mann hatte Erkältungssymptome, die aber bereits abklingen. Derzeit wird eine Kontaktliste erstellt, um weitere Quarantänemaßnahmen einzuleiten, falls notwendig“, heißt es auf der Homepage des Landkreises Northeim.