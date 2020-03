Lkw kippt bei Torfhaus im Harz um – zwei Autokräne im Einsatz

Der mit Kies beladene Sattelauflieger kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in den Graben.

Torfhaus. Am frühen Donnerstagmorgen kam es am Torfhausberg auf der B4 zu einem Lkw-Unfall. Der Fahrer wurde verletzt, die Bergung des Lasters war aufwändig.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am frühen Donnerstagmorgen am Torfhausberg auf der Bundesstraße 4 zu einem Lkw-Unfall. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde durch den Rettungsdienst nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik transportiert. Das meldet die Feuerwehr Bad Harzburg.

Der 40-Tonner wurde durch eine Fachfirma mit zwei Autokränen geborgen. Foto: Feuerwehr Stadt Bad Harzburg

Demnach sei der talwärts fahrende, mit Kies beladene Sattelauflieger nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gekippt.

Parallel zum Rettungsdienst wurde der Rüstzug der Ortsfeuerwehr Bad Harzburg zur Absicherung der Unfallstelle und Sicherung des Gespanns alarmiert. Bevor der 40-Tonner durch eine Fachfirma mit zwei Autokränen geborgen und wieder auf die eigenen Räder gestellt werden konnte, musste die Ladung mit einem Schaufelbagger teilweise gelöscht werden, zum Teil war sie schon bei der Havarie aus dem Auflieger gekippt. Die Tanks und Leitungen blieben unbeschädigt, weder Kraftstoff noch Hydrauliköle waren ausgetreten. Gegen 12 Uhr waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr der Stadt Bad Harzburg mit 35 Einsatzkräften, mehrere Einsatz- und Führungsfahrzeuge sowie mehrere Rüst- und Gerätewagen, der Rettungsdienst mit Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen, Polizei, Straßenmeisterei und mehrere Fachfirmen.