Mann uriniert in der Öffentlichkeit

Bad Harzburg. Am Samstag, dem 29. Februar, um 16.35 Uhr, teilte die Mitarbeiterin eines Cafés in der Stadtmitte von Bad Harzburg der Polizei telefonisch mit, dass dort soeben eine männliche Person öffentlich urinieren würde. Als sie die Person aufgefordert habe dies zu unterlassen, sei sie von dieser noch auf sexueller Grundlage beleidigt worden. Die umgehend eingesetzte Streife konnte die Person zunächst nicht mehr antreffen. Ca. 20 Minuten später erschien ein 35-jähriger Mann aus Halberstadt vor der hiesigen Polizeidienststelle um sich lautstark, aggressiv und öffentlichkeitswirksam über einen Gaststättenbetreiber zu beschweren. Der Mann wurde in die Wache gebeten. Seine Beschwerde stellte sich als haltlos heraus. Jedoch konnte er als die Person identifiziert werden, welche ihr Geschäft in der Stadtmitte verrichtet hatte. Dies gab er dann auch zu. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet. pol

