Drohmail in Göttingen: Polizei verdächtigt Schüler

Ermittler der Göttinger Taskforce Cybercrime haben zwei Schüler identifiziert, die am Dienstag, 25. Februar, eine Drohung an ihre Schule schickten (Symbol).

Göttingen. Eine anonyme Bombendrohung ging am Dienstag, 25. Februar, an einem Göttinger Gymnasium ein. Polizei geht von Nachahmer-Tat durch Jugendliche aus.

Zwei Schüler sind verdächtig, eine Bombendrohung per Email an ihre Schule in Göttingen verschickt zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie die Ereignisse am Hainberg-Gymnasium nachahmen wollten, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Jugendliche sind dringend tatverdächtig

Demnach ermitteln die Beamten wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ gegen die beiden 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen. Sie seien nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, die Mail mit drohendem Inhalt am Dienstagmittag, 25. Februar, an ihre Schulleitung abgesetzt zu haben. Ermittler des 1. Fachkommissariats und die Schulleitung entschieden, dass der Schulbetrieb fortgeführt wird.

Das 1. Fachkommissariat und Experten der Göttinger Taskforce Cybercrime klärten, dass es sich bei den Absendern der Drohmail um Schüler einer zehnten Klasse handeln musste. Am frühen Donnerstagmorgen, 27. Februar, die Wohnungen der Tatverdächtigen nach Beweismitteln durchsucht. Die Ermittlungen zum Absender der „Hainberg-Drohmail“ dauern indes an, so die Polizei.

Bombendrohungen sind kein Kavaliersdelikt

„Ich bin froh, dass wir zumindest in einem der beiden Fälle einen schnellen Ermittlungserfolg erzielen und die beiden mutmaßlichen Täter aus der Anonymität des Internets herausholen konnten. Auf die beiden wird neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch eine Kostenrechnung für den polizeilichen Einsatz zukommen. Zudem sind Konsequenzen in Form von Disziplinarmaßnahmen seitens der Schule denkbar“, sagte Polizeipräsident Uwe Lührig.

„Androhungen dieser Art sind kein Kavaliersdelikt und deswegen möchte ich an dieser Stelle allen möglichen Nachahmern mit auf den Weg geben, dass wir auch zukünftig alles daransetzen werden, die Täter zu ermitteln und die immensen Kosten, die ein solcher polizeilicher Einsatz verursacht, einzufordern“, so der Behördenleiter weiter.POL