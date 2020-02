Laboruntersuchungen zur Abklärung des Coronavirus in Wien.

Coronavirus: Verdachtsfall in Goslar

Im Krankenhaus Goslar wird zurzeit ein Mann behandelt, bei dem der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Das berichtet die „Goslarsche Zeitung“. Wie Kliniksprecher Ralph Nehmzow demnach bestätigt, handelt es sich aber um einen „sehr geringen Verdachtsfall“. Der Mann, ein Student aus Clausthal, der dem Vernehmen nach nicht aus China stammt, sei in der Nacht eingeliefert und isoliert worden. Der Patient zeige „sehr leichte Erkältungserscheinungen“.

Laboruntersuchungen in Göttingen sollen Aufschluss darüber geben, ob tatsächlich eine Infektion mit Corona vorliegt. Der Kreis Goslar rechnete noch am Donnerstag mit einem Ergebnis der Laboruntersuchung, die Aufschluss darüber geben soll, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt. Landkreissprecher Maximilian Strache sagte, am frühen Abend könnte die Untersuchung beendet sein. Bisher sei es ein leichter Verdachtsfall.

Am Vormittag hatte die Klinik eine öffentliche Veranstaltung am Donnerstagabend wegen „der allgemeinen weltweiten Lage zum neuartigen Corona-Virus“ abgesagt. Ein Zusammenhang mit dem Verdachtsfall besteht demnach wohl nicht.

